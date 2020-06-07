Известная голливудская актриса и звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон удивила смелым фото

Как сообщает Politeka.net, американская актриса и экс-модель Playboy Памела Андерсон часто радует своих поклонников горячими кадрами, не стесняясь появляться в белье, перед многочисленными пользователями сети. Этот раз не стал исключением из правил.

Культовая блондинка в этот раз предстала в весьма необычном образе: она опубликовала кадр из соблазнительной фотосесии, где позировала в черном неглиже.

На снимке модель сидит на стуле в смелой позе: выгнув спину. Миллион последователей Памелы могли полюбоваться очертаниями ее фигуры в форме песочных часов и оценить подтянутое тело. Прозрачная ткань не смогла скрыть "запретные места" фигуры.

Подписчики бывшей звезды Playboy давно привыкли, что она обычно публикует в соцсети свои старые черно-белые снимки. Поэтому новое фото взбудоражило умы фанатов по всему миру, о чем они поспешили сообщить в комментариях под публикацией:

"Ты действительно единственная в своем роде", "Жарко как в аду", "Боже мой, от тебя захватывает дух", "Самая горячая женщина на свете", "Вот это поза!". Несколько поклонников тут же сделали модели предложение руки и сердца.

Судя по всему, это бэкстейдж со съемок рекламы нижнего белья, так что уже скоро ждем новых горячих кадров с 52-летней звездой.

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