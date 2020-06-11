Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон порадовала жарким видео

Звезда опубликовала горячие черно-белые кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы)

Модель позировала в узком платье, из которого выпирали большие объемы. Грудь "налилась" и, казалось, сейчас выпрыгнет из платья. Пикантные вырезы по бокам наряда придали образу еще большей развратности.

Стройная талия, плоский живот и красивые бедра - фигура красотки просто великолепная.

Памела распустила длинные волнистые волосы. На ее лице выделялись длинные и пышные ресницы.

Андерсон всячески изгибалась, стоя возле микрофона. Артистка улыбалась и выглядела непринужденной.

Кадры, несмотря на свою бесцветность, все-таки очень яркие и производят невероятные впечатления. За два часа их посмотрели почти 16 тысяч раз.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного. Люди писали, что блондинка очень красивая и талантливая.

"Королева", - написал один из фанатов.

Напомним, Памела Андерсон предстала абсолютно обнаженной, впереди модель прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.

Звезда распустила длинные, почти шелковые, волосы и выглядела фантастически.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон показала себя в комбинезоне, дополнив образ темными туфлями. Красотка решила оставить волосы распущенными, сделав пышную укладку для идеального образа.

Звезда засунула руки в карманы, расстегнув одну пуговицу в зоне декольте, а также задрала штанину для дерзкого кадра.

Напомним, Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье: "Ядерная блондинка".

Как сообщала Politeka, влажная Памела Андерсон покорила страстным видом в одном пиджаке: "Тело то, что надо".

Также Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон открыла слишком многое в соблазнительном платье: женщина-мечта.