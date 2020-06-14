Известная американская актриса Памела Андерсон взволновала сеть пикантными кадрами

Черно-белый видеоролик знаменитость выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Звезда Голливуда выгнулась в соблазнительной позе, выставив назад ягодицы.

В общем, короткий ролик получился довольно страстным и чувственным несмотря на то, что там нет ярких цветов.

«Воспроизведение с огнем 🌸 «В искусстве как в любви достаточно инстинкта» .... -Анатол Франция», - подписала она.

Фанаты в восторге, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Горячий, горячий, горячий, как огонь, королева мечты», «Чудесно», «Очень горячо», - восхищаются люди.

Напомним, Памела Андерсон предстала в полупрозрачном пеньюаре черного цвета, на котором проглядывались тонкие кружева.

Сквозь сеточку были заметны самые интимные места модели. Красотка всячески изгибалась для придачи кадру соблазнительности.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон позировала в горячем летнем образе. Сверху на ней «морская» кофта в полоску с кокетливой шнуровкой на груди, а вот внизу звезда явно забыла надеть штаны, и предпочла остаться в одних трусиках. Судя по всему, это низ от белого купальника.

Напомним, неутомимая Памела Андерсон расстегнула пуговицы и показала, что прячет под тканью.

Как сообщала Politeka, Памела Андресон сняла одежду и пошалила у воды, горячие кадры: "Так и хочется...".

Также Politeka писала, что непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст.