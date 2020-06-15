Модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, блеснула шикарными формами прямо в камеру

Звезда не стесняется демонстрировать пышную грудь в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В одном из стори красотка предстала в наряде с декольте.

Одежда привлекла внимание тем, что выделила главные достоинства звезды. Казалось, в глубоком декольте покажется самое интимное, но известная красотка контролировала ситуацию.

Кроме огромного декольте, на фото можно заметить, насколько Гюль красивая.

Звезда сделала интересный макияж со стрелками на веках. От этого глаза звезды выглядели широкими и прекраснее.

Пухлые губы имели форму, как у кукол барби.

В общем фото в сториз было замечательным, хотя и не собрало много лайков, как это обычно бывает. Красотку всегда осыпают комплементами ее 222 тысяч подписчиков.

Напомним, Гюль Бахари позировала сидя в прозрачном боди, демонстрируя невероятные объемы. При этом пикантное место девушка решила прикрыть ногой.

Дополнял образ красивый макияж и едва заметный кулон на шее.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари предстала в облегающем наряде, элегантно присев. Как можно заметить, наряд украшен принтом в виде дракона, а на лице у Бахари красуется черная маска. Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге.

Напомним также, что Гюль Бахари позировала в откровенном платье с глубоким декольте, которое плотно облегает сочную фигуру красотки.

Но изюминкой наряда является разрез на бедре, который доходит практически до пояса и отчетливо демонстрирует, что нижнее белье под это платье не предусмотрено.

Напомним, что Гюль Бахари еле запихнула необъятные прелести в мини-платье: ткань вот-вот лопнет.

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме: "Шалунья".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари сняла белье и заставила мужчин краснеть: "Мечта шейха".