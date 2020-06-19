Американська супермодель Ебігейл Речфорд похвалилася перед шанувальниками неймовірними формами в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ця вологість псує мої волосся», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнюється, що на знімку Речфорд позує в одному боді перед дзеркалом, намагаючись «приборкати» власні волосся. А на іншому знімку модель демонструє елегантні вигини в крихітному купальнику і вбранні у сітку.

Незважаючи на це, шанувальники Речфорд могли захоплюватися красою кумира лише мовчки, адже кадри дівчина викинула у себе в Сторіс.

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Зірка неодноразово разгорячала своїх шанувальників жаркими постами. Цей раз не став винятком: красуня записала відверті сториз в Instagram.

Ебі постала в тісному чорно-білому білизна, маленький ліфчик ледь утримував величезні принади моделі. Тканина натягнулася на грудях, тримаючись на тонких бретельках.

Округлості виглядали дуже гаряче, вони з'єдналися, що можна помітити по тонкій лінії тканини, що з'єднує два трикутника ліфчика.

У першому сторі безсовісна модель піднесла камеру, як можна ближче. Вона не тільки продемонструвала великі принади, але також пограла з мовою.

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