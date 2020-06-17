Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными формами в узком белье

Звезда неоднократно разгорячала своих поклонников жаркими постами, сообщает Politeka.net. Этот раз не стал исключением: красотка записала откровенные сториз в Инстаграм.

Эби предстала в тесном черно-белом белье, маленький лифчик едва удерживал огромные прелести модели. Ткань натянулась на груди, держась на тонких бретельках.

Округлости выглядели очень горячо, они соединились, что можно заметить по тонкой линии ткани, соединяющей два треугольника лифчика.

В первом стори бессовестная модель поднесла камеру, как можно ближе. Она не только продемонстрировала большие прелести, но также поиграла с языком.

На других кадрах жаркая Рэтчфорд уже позировала на белоснежной постели. Звезда разлеглась, и сняла себя во всей красе, засветив крохотные трусики. Здесь также нельзя не заметить плоский живот и красивую форму бедер.

В таком виде красотка пообщалась с подписчиками, просто как аппетитная лапочка.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в соблазнительном полупрозрачном белье белого цвета.

Тонкий лифчик с пикантным вырезом посередине обтянул невероятные прелести Эби.

Маленькие трусики на тонких лямках модель натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их пышность.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд сверкнула загорелым телом в модном белье, совсем не смущаясь пикантного вида. Так, модель подчеркнула стройную и довольно яркую фигуру атласным бельем с синим кружевом.

Свой образ звезда также дополнила аккуратной укладкой волос, уложив их на одну сторону.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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