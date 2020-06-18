Популярна американська модель російського походження Ірина Шейк блиснула незвичайним виглядом під час нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих знімках Шейк позує в чорному шкіряному вбранні, тримаючи в руках елегантну сумку. А на іншому знімку зірка позує вже стоячи, демонструючи строгий образ на весь зріст. При цьому в руках зірка тримає вже іншу сумку.

«Рокова жінка», «красуня», «лапочка! Краща», «фантастична», «взагалі супер!», «краса неймовірна», «божественний вигляд!», «незвично тебе такої суворої бачити», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, російська модель, яка живе і працює в США, Ірина Шейк порадувала новим знімком з модної фотосесії

Як відомо, після гучного розлучення з американським актором Бредлі Купером Ірина Шейк нарешті знову зайнялася кар'єрою. Завдяки тому, що модель швидко повернулася у форму, її знову активно почали запрошувати на різні фотосесії.

На цей раз модель приміряла одяг відомого бренду, попозувавши в ній. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На ньому Шейк позує, лежачи на підлозі в трикотажному свитшоте зеленого кольору, який підкреслює пружні форми моделі.

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