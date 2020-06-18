Популярная американская модель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула необычным образом во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных снимках Шейк позирует в черном кожаном наряде, держа в руках элегантную сумку. А на другом снимке звезда позирует уже стоя, демонстрируя строгий образ во весь рост. При этом в руках звезда держит уже другую сумку.

«Роковая женщина», «красотка», «лапочка! Лучшая», «фантастическая», «супер вообще!», «красота невероятная», «божественный вид!», «непривычно тебя такой строгой видеть», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, российская модель, которая живет и работает в США, Ирина Шейк порадовала новым снимком из модной фотосессии

Как известно, после громкого развода с американским актером Бредли Купером Ирина Шейк наконец-то снова занялась карьерой. Благодаря тому, что модель быстро вернулась в форму, ее снова активно начали приглашать на разные фотосессии.

В этот раз модель примерила одежду известного бренда, попозировав в ней. Снимок она разместила на своей странице в Инстаграм.

На нем Шейк позирует, лежа на полу в трикотажном свитшоте зеленого цвета, который подчеркивает упругие формы модели.

Напомним, что Ирина Шейк в экстра-мини взбудоражила снимком со знаменитой подругой, оценили не все: "Монстр".

А еще Politeka писала, что страстная Ирина Шейк похвасталась откровенным фото с красавицей-сестрой: "Одной породы".

Также Politeka сообщала, что раздетая Ирина Шейк без стыда прижалась к обнаженному красавцу: Брэдли Купер обзавидуется.