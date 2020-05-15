Известная модель Ирина Шейк порадовала соблазнительным образом вместе с моделью Стеллой Максвелл

На фото Шейк была в клетчатой рубашке, а "сестра" Стелла в джинсовке. Девушки закрыли глаза от удовольствия и почти прикоснулись к губам друг друга. Волосы у красавиц остались распущены, а само фото было сделанным в серых тонах. Кадр вышел очень нежным и ласковым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днем рождения, сестра, люблю тебя", - подписала фото Ирина.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"А для твоего брата?", "О, Боже мой", "Люблю тебя", "Прекрасно", "С днем рождения".

Сообщалось, что известная топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников соблазнительным фото.

Красотка стояла совершенно голая, прижавшись к обнаженному мужчине, на котором, впрочем, были штаны, в отличие от модели. Шейк прикрыла своим лицом голову мужчины, поэтому нельзя рассмотреть, кто это. Но кадр получился настолько жарким, что бывший гражданский муж модели и отец ее ребенка, актер Брэдли Купер, точно будет кусать локти.

Ранее мы сообщали, что 34-летняя супермодель Ирина Шейк поделилась очень неоднозначным снимком.

Красотка развалилась на кровати, а книга красовалась у нее в руке. Она широко улыбалась и игриво смотрела в кадр.

«Остаюсь дома», - написала Ирина под постом, который выглядит явной провокацией.

Напомним, мокрая Ирина Шейк обнажила декольте, показав свою гордость в кружеве

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