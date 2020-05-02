Известная топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников ярким фото из своего прошлого, но оценили не все

На своей странице в Instagram модель разместила совместное фото с итальянским модельером Донателлой Версаче.

Дело в том, что 2 мая главный дизайнер одноименного модного дома отмечает свое 65-летие.



Ирина Шейк давно сотрудничает с брендом Versace и дружит с его главой Донателлой Версаче. Вместе они не раз появлялись в парных нарядах, передает Politeka.net

На снимке Ирина была одета в серебряное мини-платье без бретелей и высокие ботфорты того же цвета, а Донателла выбрала золотое платье и высокие сапоги в тон.

Ирина Шейк получила восторженные комплименты в свой адрес, а внешний вид подружки не оценили. Некоторые поклонники не сдержались от негативных комментариев

«Красавица и чудовище», «Монстр, ужас», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась ярким фото, на котором она предстала в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки модели.

Как известно, Ирина Шейк родом из России. В 2005 году она начала работать в качестве модели в Европе и США. Ее долгое время называли одной из самых красивых женщин мира. Пять лет Шейк встречалась с футболистом Криштианом Роналду. После этих отношений несколько лет она встречалась с актером Бредли Купером, которому родила дочку.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".