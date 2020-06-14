Российская модель, которая живет и работает в США, Ирина Шейк порадовала новым снимком из модной фотосессии

Как известно, после громкого развода с американским актером Бредли Купером Ирина Шейк наконец-то снова занялась карьерой. Благодаря тому, что модель быстро вернулась в форму, ее снова активно начали приглашать на разные фотосессии.

В этот раз модель примерила одежду известного бренда, попозировав в ней. Снимок она разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На нем Шейк позирует, лежа на полу в трикотажном свитшоте зеленого цвета, который подчеркивает упругие формы модели.

Одну руку Ирина приподняла над головой, запустив в волосы и оголив немного часть живота. Тажк на модели было минимум косметики, лишь подчеркнув ее естественность.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась горячим фото, на котором она предстала с мокрыми волосами и ярким макияжем. Девушка запрокинула голову, держа в руках кусочек льда. Модель расстегнула кофточку, чтобы показать свою пышную грудь, которую она с трудом втиснула в кружевное белье.

Напомним, что Ирина Шейк в экстра-мини взбудоражила снимком со знаменитой подругой, оценили не все: "Монстр".

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