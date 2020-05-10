Известная топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников соблазнительным фото
Кадр из рекламы звезда опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка стояла совершенно голая, прижавшись к обнаженному мужчине, на котором, впрочем, были штаны, в отличие от модели. Шейк прикрыла своим лицом голову мужчины, поэтому нельзя рассмотреть, кто это. Но кадр получился настолько жарким, что бывший гражданский муж модели и отец ее ребенка, актер Брэдли Купер, точно будет кусать локти.
Поклонники Шейк не смогли оставить комментарии под фото, так как оно было опубликовано в сториз. Кроме этого, Шейк поделилась кадром из рекламы, где она с другой моделью сидит на шее у мужчины. Грудь красотки на этом фото была прикрыта черным квадратом.
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Ранее мы писали, что Ирина Шейк опубликовала фото в зеркале, показав, как она выглядит дома без макияжа и укладки. Она была одета в одни трусики, а сверху надела свитер. Стройные ножки модели свели с ума ее поклонников.
Кроме этого, Шейк поделилась фото, на котором предстала в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки модели. Звезда томно смотрела в кадр, что сделало снимок еще пикантнее.
Напомним, что Ирина Шейк в одних трусах взбудоражила пикантной позой прямо на полу: «Ну, чертовка!».
Как писала Politeka, мокрая Ирина Шейк обнажила декольте, показав свою гордость в кружеве.
Также Politeka писала, что Ирина Шейк в экстра-мини взбудоражила снимком со знаменитой подругой, оценили не все: "Монстр".