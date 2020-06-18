В Пенсійному фонді України вирішила анонсувати перерахунок виплат громадянам, проте гроші побачать далеко не всі

Про це розповіла заступник начальника управління Пенсійного фонду м. Сєвєродонецька Олена Вєтрова, передає Finance.

«1 липня підвищується прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність. У відповідності з ним у нас встановлюється і мінімальна пенсія», - зазначила вона.

У той же час Вєтрова розповіла, чому радіти передчасно, адже торкатиметься перерахунок далеко не всіх.

«тобто з 1 липня Пенсійним фондом буде проведено автоматичний перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної пенсії. Ті, хто отримує мінімальну пенсію, побачать підвищення. Також це торкнеться тих громадян, у яких пенсії є складові, які базуються на розмірі мінімальної пенсії – доплата за нормативний стаж, пенсії за особисті заслуги та інше», - уточнила вона.

Як повідомлялося раніше, виплати для українців можуть зрости в чотири рази. Це передбачено стратегії дій Міністерства фінансів до 2023 року.

Мова йде про гарантовану суму відшкодування для депозитів з 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень. Здійснити таке підвищення збираються до 2022 році.

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