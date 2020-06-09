В НБУ рассказали, на что украинцам стоит обращать внимание при открытии депозита в банке

В Национальном банке Украины напомнили о нескольких важных деталях. Так, внимание украинцев обратили на то, что автоматическое продление срока депозита возможно только при согласии клиента. В связи с этим важно читать договор, который подписывается при открытии депозита, ведь в нем могут быть прописаны условия, при которых банк может продлить депозит автоматически.

Кроме того, украинцам напомнили, что они могут прописать в договоре условие, при котором можно досрочно снять деньги с депозита в случае форс-мажора.

«Мы рекомендуем клиентам в случае необходимости выбирать депозит, условиями которого предусмотрена возможность досрочно снимать средства», - говорится в сообщении НБУ.

Также клиентам советуют подписывать договор только после того, как в нем будут прописаны четкие условия возврата депозита и возможные комиссии. Это особенно актуально для случаев, когда средства с депозита в иностранной валюте переводятся на текущий счет.

«В тарифах банка должно указываться, что комиссия за снятие денег не распространяется на проценты и сумму вклада…Однако, чтобы избежать неожиданных ситуации, стоит настоять, чтобы в договоре предусматривались четкие условия возврата средств, возможны комиссии», - подчеркнули в НБУ.

В Национальном банке подчеркнули, что при открытии депозита главное внимательно изучить договор перед его подписанием. Важно обратить внимание на все условия, нюансы и риски.

«Если в отношениях с банком все же возникла ситуация, в которой банк, по вашему мнению, нарушил условия договора и ваши права, напишите обращение на имя руководства финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ», - подытожили представители ведомства.

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