Украинцев всколыхнуло известие о том, что Национальный банк снизил учетную ставку до рекордно низкого показателя в 6%, чего в истории независимой Украины еще не было

Этим решением регулятор надеется поддержать экономику, которая ослабла из-за пандемии. Отмечается, что в ближайшие полгода снижать ставку больше не будут, но дальне возможно небольшое снижение.

Учетная ставка означает процент, под который НБУ финансирует коммерческие и государственные банки, которые затем за счет этих средств выдают кредиты.

Сильнее всего влияние учетной ставки влияет на:

инфляцию, то есть обесценивании денег, которое рядовые потребители ощущают на себе за счет роста цен;

доступность кредитов и конкретной процентной ставки за них.

В упрощенном виде высокая учетная ставка приводит к снижению числа банков, желающих брать кредиты у центрального банка, что ведет к росту процентной ставки по кредиту, снижению кредитования экономики и населения, падению спроса и, как следствие, замедлению экономического роста.

Однако обратной стороной последнего, в данном случае позитивной, является снижение инфляции и роста цен на потребительском рынке.

При низкой учетной ставке происходит наоборот, то есть растет кредитование экономики и населения, внутренний спрос и экономический рост ускоряется, с неминуемым ростом инфляции.

В ситуации, которая сейчас возникла в Украине, эксперты заявляют, что снижение учетной ставки вряд ли существенно поможет бизнесу, который пострадал из-за карантина. Нет надежды и на то, что снижение не компенсирует кредитных рисков, которые несут банки, выдавая кредиты бизнесу.

Больше всего учетная ставка НБУ влияет на депозиты, доходы от них будут снижаться. Эксперты отмечают, что это может вызвать повышение интереса к недвижимости.

Сами украинцы настроены не особо позитивно относительно изменения.

«А если вкратце, то хорошего ничего не будет. Все и всё в дупле, у народа денег нет и работы тоже. А кое-кому всё нипочём...», «Прощайте депозиты», «Поздравляем с рекордом», «Будет отток депозитов из банков», «Укрепление гривны? Смешно. До карантина доллар был 23-24 грн. Сейчас 26.5», «Красиво написано... А может быть все дело в сумасшедшем падении платежеспособного спроса и вам больше не нужно связывать денежную массу для предотвращения инфляции?», - пишут в сети.

Мало кто верит, что кредиты станут доступнее.

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