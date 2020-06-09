Известный экономист дал украинцам ценный совет по поводу покупки и продажи валюты

Член экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов ответил на интересующий многих вопрос касательно того, что делать с долларами – покупать или продавать. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам Блинова, в ближайшее время курс валют останется стабильным, поэтому доллары сейчас выгодно переводить в гривны. Экономист советует купить гривну и положить ее на гривневый депозит. Это позволит получить прибыль. По мнению эксперта, открывать депозит можно и со сравнительно небольшими сумами. Например, с тысячей долларов, если эти деньги просто лежат и в ближайшее время вы не планируете их тратить.

«Продать доллары, и гривны положить на депозитный счет - это выгоднее», - посоветовал Блинов.

Эксперт также объяснил, почему гривна в последнее время окрепла. По его словам, дело в импорте, ситуация с которым до сих пор остается скверной. Как известно, на данный момент импорт упал примерно на 30-40%. Из-за этого сейчас нет большого спроса на валюту.

Как известно, курс валют 9 июня не преподнес сюрпризов. Доллар остался на уровне 26,6 гривен, а евро продавался за 30,14 гривен.

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