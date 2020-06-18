В Пенсионном фонде Украины решили анонсировать перерасчет выплат гражданам, однако деньги увидят далеко не все

Об этом рассказала замначальника управления Пенсионного фонда г. Северодонецка Елена Ветрова, передает Finance.

«1 июля повышается прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность. В соответствии с ним у нас устанавливается и минимальная пенсия», - отметила она.

В то же время Ветрова рассказала, почему радоваться преждевременно, ведь коснеться перерасчет далеко не всех.

«То есть с 1 июля Пенсионным фондом будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением размера минимальной пенсии. Те, кто получает минимальную пенсию, увидят повышение. Также это коснется тех граждан, у которых в пенсии есть составляющие, основанные на размере минимальной пенсии – доплата за нормативный стаж, пенсии за личные заслуги и прочее», - уточнила она.

Как сообщалось ранее, выплаты для украинцев могут вырасти в четыре раза. Это предусмотрено стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

Речь идет о гарантированной сумме возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Произвести такое повышение собираются к 2022 году.

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