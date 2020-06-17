Выплаты для украинцев могут вырасти в четыре раза

Это предусмотрено стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

Речь идет о гарантированной сумме возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Произвести такое повышение собираются к 2022 году.

деньги, гривна

"На очереди – реформирование государственного банковского сектора. Уменьшим в два раза объемы неработающих кредитов. Будем возвращать доверие людей к банкам. Один из шагов – повысить размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц в 800 тыс. гривен", - добавил министр финансов Сергей Марченко в своей авторской колонке, которую приводит пресс-служба Кабмина.

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Фонд гарантирования вкладов физлиц возмещает каждому вкладчику банка-участника Фонда средства по его вкладам, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более суммы предельного размера возмещения. 200 000 гривен – максимальная сумма возмещения. Она не зависит от количества счетов в одном банке.

Отметим, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине работают 75 коммерческих банков, годом ранее их было 77. А вот в 2010году в Украине было 182 коммерческих банка.

Дабавим также, что по данным на май 2020года каждый пятый украинец не имеет банковского счета.

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Такие результаты показало исследование Фонда гарантирования вкладов. При этом 30% украинцев держат большую часть сбережений в банках.

По данным исследования, доля опрошенных, хранящих больше половины своих средств в банке, выросла от 8% до 13%. Таким образом, доверие к банкам постепенно восстанавливается.

Сообщается, что лишь семь процентов украинцев имеют депозитные счета.

Напомним, Нацбанк принял историческое решение, что изменится для украинцев: "Прощайте депозиты!"

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