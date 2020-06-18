Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі

Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фигуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Є моделями, одними з найпопулярніших у світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами, повідомляє Politeka.net.

Моделям вдається вражати мережа не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиный відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутері біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало подчеркнувших їх стрункі тіла.

Зазначимо, модель славиться незвичайною фігурою і мініатюрними формами. При цьому дівчина любить вражати жарким видом в самих різних образах, рекламувати спідню білизну і хвалитися апетитним виглядом на відпочинку. Також Емілі не забуває ділитися домашніми селфи і попередній пост зірки не став винятком. Модель вразила незвичайним кадром, зробленим в ліжку.

Лежачи на ліжку і показуючи свої форми в білій мереживній білизні, їй вдалося здивувати розміром грудей, адже він був зовсім несхожим на її сьогоденням. Здивовані шанувальники тут же почали обговорювати жаркий кадр.

«Ух, ти, така крута, крихітко!», «Nice😍😍», «Una rusa en esas tetas q rico», Ідеальна королева ночі😍», Це дуже апетитно, вау😋😋😋», «Sin duda una perfecta que bella es 👏😢😢» Хочеться дізнатися продовження, тут не вишеньки, а цілі дыньки😂», «У мене є саме цей бюстгальтер - це від Victoria's Secret», «Я мріяв про нас минулої ночі», «Ти прямо як любов», «Це супер спокусливо».

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