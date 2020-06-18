Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже

Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями, сообщает Politeka.net.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

Отметим, модель славится необычной фигурой и миниатюрными формами. При этом девушка любит поражать жарким видом в самых разных образах, рекламировать нижнее белье и хвастаться аппетитным видом на одыха. Также Эмили не забывает делиться домашними селфи и предыдущий пост звезды не стал исключением. Модель поразила необычным кадром, сделанным в постели.

Лежа на кровати и показывая свои формы в белом кружевном белье, ей удалось удивить размером груди, ведь он был совершенно непохожим на ее настоящим. Удивленные поклонники тут же принялись обсуждать жаркий кадр.

«Ух ты, ты такая крутая, крошка!», «Nice😍😍», «Una rusa en esas tetas q rico», Идеальная королева ночи😍», Это очень аппетитно, вау😋😋😋», «Sin duda una perfecta que bella es 👏😢😢» Хочется узнать продолжение, здесь не вишенки, а целые дыньки😂», «У меня есть именно этот бюстгальтер - это от Victoria's Secret», «Я мечтал о нас прошлой ночью», «Ты прямо как любовь», «Это супер соблазнительно».

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