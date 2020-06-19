Такого не було вже давно

Курс валют в Україні 19 червня проявить справжню силу гривні, яка змусить долар і євро пробити нове дно

Про це йдеться в прогноз Національного банку України, передає Politeka.

Так, долар під кінець робочого дня втратив пару копійок, хоча гривня «замаринувала» до цього практично цілий день. Аналогічне наступ національна валюта влаштувала на ринку євро.

Національний банк послабив долар на 1,27 копійок, а євро на 1,02 копійки. Тепер курс валют виглядає наступним чином:

100 доларів – 2676,33 грн

100 євро – 3005,79 грн

При цьому за десять російських рублів сьогодні потрібно буде віддати 3,8471 гривню.

Як повідомлялося раніше, долар невдовзі обвалиться з-за зростаючого бюджетного дефіциту в США і процесів деглобалізації.

Про це заявив колишній глава Morgan Stanley Asia, професор Єльського університету Стівен Роуч, який вважається одним з найбільш компетентних світових аналітиків азіатського регіону.

Згідно з прогнозом, долар може впасти на 35 відсотків за відношенню до інших основних валют вже в 2021-2022 роках.

За словами аналітика, низький рівень заощаджень у населення і дефіцит платіжного балансу стали занадто великими викликами для економіки США на тлі пандемії.

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