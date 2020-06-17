Курс валют в Украине 17 июня поиграют на нервах граждан, гривна заставит доллар пробить новое дно
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные регулятора.
В частности, в Национальном банке решили грандиозно опрокинуть валюту – стодолларовая купюра потеряет сразу 10,16 грн. К средине прошлого дня вечнозеленый упал до 2673,2 грн, но к концу торгов сумел немного подняться.
В отличии от него, евро уверенно дерется вверх, отжав у гривны 3,28 грн (если покупать 100 евро).
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Национальный банк установил на 17 июня следующий курс валют:
- 100 долларов – 2674,24 грн
- 100 евро – 3023,9 грн
- 10 российских рублей – 3,8247
Как сообщалось ранее, сразу несколько факторов могут повлиять на курс доллара в Украине на текущей неделе
По прогнозам специалистов, ситуация на валютном рынке до конца недели будет постепенно меняться.
В первую очередь, из-за интриги на сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. После снижения учетной ставки до 6% — теперь развернется новая битва за доходность по новым облигациям.
Подготовка и проведение аукциона может влиять как на ресурсный, так и валютный рынки вплоть до 17 июня.
Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.
Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.
А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.