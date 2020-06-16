Курс валют в Украине 16 июня разорвется пополам из-за гривны, которая заставит доллар и евро разойтись в разные стороны

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар решил подорожать сразу на одиннадцать копеек. К средине прошлого дня, утверждают в НБУ, доллар поднялся еще выше, однако гривне удалось отбить часть позиций. А вот евро наоборот, потеряет половину копейки.

В Национальном банке курс валют на 16 июня установили на следующем уровне

100 долларов – 2684,4 гривны (+11,37)

100 евро – 3020,62 грн (-0,57).

В то же время за десяток российских рублей сегодня нужно будет выложить 3,841 гривну.

До этого мы писали, что аналитики рассказали, чего ждать украинцам от курса валют на ближайшей неделе.

Доллар может вырасти на этой неделе, однако, другие эксперты утверждают, что ситуация будет разворачиваться иначе.

Так, аналитик Вадим Иосуб прогнозирует небольшое укрепление гривны.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – считает эксперт.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.