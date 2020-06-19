Такого не было уже давно

Курс валют в Украине 19 июня проявит настоящую силу гривны, которая заставит доллар и евро пробить новое дно

Об этом говорится в прогноз Национального банка Украины, передает Politeka.

Так, доллар под конец рабочего дня потерял пару копеек, хотя гривна «мариновала» его к этому практически целый день. Аналогичное наступление национальная валюта устроила на рынке евро.

Национальный банк ослабил доллар на 1,27 копеек, а евро на 1,02 копейки. Теперь курс валют выглядит следующим образом:

100 долларов – 2676,33 грн

100 евро – 3005,79 грн

При этом за десять российских рублей сегодня нужно будет отдать 3,8471 гривну.

Как сообщалось ранее, доллар вскоре обвалится из-за растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации.

Об этом заявил бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч, который считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

Согласно прогнозу, доллар может рухнуть на 35 процентов по отношению к другим основным валютам уже в 2021-2022 годах.

По словам аналитика, низкий уровень сбережений у населения и дефицит платежного баланса стали слишком большими вызовами для экономики США на фоне пандемии.

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