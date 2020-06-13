Звезда превзошла сама себя!

Модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, показала внушительные формы в прозрачном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует сидя в прозрачном боди, демонстрируя невероятные объемы. При этом пикантное место девушка решила прикрыть ногой. Дополнял образ красивый макияж и едва заметный кулон на шее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какие изгибы, космос», «это какое-то чудо», «улетная», «ты само совершенство», «очень огненно и сексуально! Бомба!», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала пышные формы в необычном образе

В этот раз Гюль стояла в светлом платье с открытыми плечами, рукой придерживая бюст. Красотка, как можно заметить, совсем забыла о белье. Бахари собрала волосы в хвост и показывала себя на фоне кровати, где можно заметить большого плюшевого медведя.

"Сахар и специи. И все хорошее, из этого сделаны маленькие девочки", - написала красотка.

"Просто увлекательная", "Какая красивая женщина", "Абсолютно красивая леди", "Совершенство", "Вы горячая", "Безумная красотка", "Слаще сахара".

Напомним, турецкая Кардашьян засветила лишнее в огромном декольте

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