Модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, показала внушительные формы в прозрачном боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует сидя в прозрачном боди, демонстрируя невероятные объемы. При этом пикантное место девушка решила прикрыть ногой. Дополнял образ красивый макияж и едва заметный кулон на шее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Какие изгибы, космос», «это какое-то чудо», «улетная», «ты само совершенство», «очень огненно и сексуально! Бомба!», - пишут они.
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До этого мы писали, что модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала пышные формы в необычном образе
В этот раз Гюль стояла в светлом платье с открытыми плечами, рукой придерживая бюст. Красотка, как можно заметить, совсем забыла о белье. Бахари собрала волосы в хвост и показывала себя на фоне кровати, где можно заметить большого плюшевого медведя.
"Сахар и специи. И все хорошее, из этого сделаны маленькие девочки", - написала красотка.
"Просто увлекательная", "Какая красивая женщина", "Абсолютно красивая леди", "Совершенство", "Вы горячая", "Безумная красотка", "Слаще сахара".
Напомним, турецкая Кардашьян засветила лишнее в огромном декольте
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