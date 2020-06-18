Хлопчика підстригли якраз до дня народження батька, російського гумориста Максима Галкіна

Як передає Politeka.net, артист опублікував зворушливе відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому його дружина, співачка Алла Пугачова, а також 6-річні двійнята Гаррі та Ліза тепло його вітають з 44-річчям (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Примітно, що на кадрах Гаррі з новою зачіскою. Якщо раніше малюк міг похвалитися довгою шевелюрою, то тепер його підстригли значно коротше - хлопчика прям не впізнати.

Таким був син Пугачової і Галкіна до:

А так виглядає тепер:

Братик з сестричкою з букетами квітів прочитали татові вірші, вручили домашній тортик і подарунки. На відео потрапила і Примадонна, яка спостерігала за процесом трохи віддалік, зі щасливою посмішкою.

"18 червня. Ура! День народження! 😊 #день народження", - підписав відео Галкін.

Користувачі за кілька годин поставили понад мільйон лайків, а також кинулися вітати гумориста.

"Як сказали діти, гідний захоплення тато!!! Вони мають рацію!!! Так подобається, коли Ліза і Гарік вітають без витребеньок, просто, по - людськи, як радянські діти, обов'язково з вивченими віршами, з власними малюнками і з маленьким тортиком домашньої випічки!"

"Молодці, Ви - чудова сім'я Алла супер... всім дала щастя"

"З днем народження💃💃💃 Дітки так підросли у вас"

"Нічого собі, як коротко!"

Раніше ми повідомляли, Галкін приголомшив яскравими кадрами із відпочинку. Максим плавав у відкритому морі на спеціальному пристосуванні, борсався у воді і позував на камеру. Схоже, що його розваги знімала дружина.

«Красиво жити не заборониш, так, Максим?», «Краса», «Шикардос, Макс», «Дражнитесь», «Краса яка, всім би такий відпочинок», - відреагували в мережі.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

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