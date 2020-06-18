Российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился архивными кадрами с крутого отпуска

Как передает Politeka.net, видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На кадрах Галкин плавал в открытом море на специальном приспособлении. Он барахтался в воде и позировал на камеру. Похоже, что его развлечения снимала Алла Пугачева, с которой он был на отдыхе.

«Чего-то на море охота», - подписал видео комик.

За день его ролик собрал более 1 миллиона просмотров. В комментариях Галкину оставили множество отзывов.

«Красиво жить не запретишь, да, Максим?», «Красота», «Шикардос, Макс», «Дразнитесь», «Красота какая, всем бы такого отдыха», «Покоритель моря», «Максим, не дразни, лучше уж сирень снимай)))», «Попроси Аллу Борисовну, она тебя отвезет», «Молодец!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Галкин показал, какая красота цветет около его дома, в котором он живет с детьми и примадонной. По словам комика, он с Пугачевой лично сажал эти цветы. Галкин ходил по своему двору и хвастался растениями, которые зацвели всего на несколько недель.

"Один раз в год сады цветут!", - подписал пост актер.

Как известно, Галкин и Пугачева живут в огромном замке с большой территорией. Именно в таком месте Пугачева захотела провести старость.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".