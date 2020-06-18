35-річний український телеведуший Володимир Остапчук не так давно показав свою нову кохану - дівчина відразу ж підкорила мережу

В цей раз струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Горняк позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.

Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.

«Прокинулася з самого ранку злегка на хвилююче від кількості емоцій, що переповнюють всередині!

Приблизно через кілька тижнів, як я відкрила свою сторінку, мені почали писати дівчинки багато теплих слів і питань з розряду:

📌ось як така завжди на позитиві?

📌як так любити себе?

📌От як у вас стільки енергії?

📌От як ви домоглися лише в такому юному віці і як ви залишаєтеся такою сексуальною і жіночною!?!

І ще багато такого плану. Багато пропонували випити кави і особисто познайомитися!

І ось цей день настав! Я дуже чекаю вечора, коли зможу побачити Вас і отримати зворотній зв'язок!🌸», - написала Крістіна.

Шанувальники відразу ж відповіли:

«Чекаємо, чекаємо - такі теми важливо піднімати! 🔥», «Я дуже люблю слухати ваші розговорные сториз! Спасибі вам величезне за те, що у вас дуже інформативні і цікаві сториз❤️❤️», «Ві красуня кохаю ❤️❤️😘😘😍😍».

Зазначимо, після того, як телеведучий розлучився зі своєю дружиною Оленою, він зняв собі квартиру, залишивши колишній дружині будинок. Через якийсь час артист завів стосунки з молодою Христиною Гірник, які тримав у секреті кілька місяців. Після того, як критика в бік чоловіка не переставав вщухати, він вирішив прокоментувати ситуацію і порозумітися.

За словами чоловіка, він почав нові любовні стосунки лише після розлучення і Христина до цього не мала ніякого відношення. Зараз він щасливий і весь вільний час проводить з нею. Наприклад, телеведучий показав, як він по ночах з Христиною влаштовує бурхливі танці і мило обіймається перед сном. Пристрасний танець пари не залишив байдужими шанувальників, адже зазвичай артист не показує особисте життя надто відкрито.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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