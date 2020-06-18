35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук не так давно показал свою новую возлюбленную - девушка сразу же покорила сеть
В этот раз стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.
Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.
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Примерно через несколько недель, как я открыла свою страницу, мне начали писать девочки много тёплых слов и вопросов из разряда:
📌вот как вы такая всегда на позитиве?
📌как так любить себя?
📌Вот как у вас столько энергии?
📌Вот как вы добились всего в таком юном возрасте и как вы остаётесь такой сексуальной и женственной!?!
И ещё много много такого плана. Многие предлагали выпить кофе и лично познакомиться!
И вот этот день настал! Я очень жду вечера, когда смогу увидеть Вас и получить обратную связь!🌸», - написала Кристина.
Поклонники сразу же ответили:
«Ждём, ждём- такие темы важно поднимать! 🔥», «Я очень люблю слушать ваши розговорные сториз! Спасибо вам огромное за то что у вас очень информативные и интересные сториз❤️❤️», «Ви красуня люблю ❤️❤️😘😘😍😍».
При этом возлюбленный Кристины также не сдержалася, прокомментировав пост смайликами-огоньками.
Отметим, после того, как телеведущий развелся со своей супругой Еленой, он снял себе квартиру, оставив бывшей жене дом. Спустя какое-то время артист завел отношения с молодой Кристиной Горняк, которые держал в секрете несколько месяцев. После того, как критика в сторону мужчины не переставала утихать, он решил прокомментировать ситуацию и объясниться.
По словам мужчины, он начал новые любовные отношения лишь после развода и Кристина к этому не имела никакого отношения. Сейчас он счастлив и все свободное время проводит с ней. К примеру, телеведущий показал, как он по ночам с Кристиной устраивает бурные танцы и мило обнимается перед сном. Страстный танец пары не оставил равнодушными поклонников, ведь обычно артист не показывает личную жизнь слишком открыто.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
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