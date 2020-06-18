Він мріяв про це все життя

Російський актор Микола Добринін, який відомий по ролі Мітяя в серіалі «Свати», розповів, як молив бога подарувати йому дитину

Актор зізнався, що дуже хотів дитину, але у них з дружиною Катериною Комісаровойю нічого не виходило. Одного разу актор поїхав до Сирії, де знімав інтерв'ю в монастирі Святої Фьокли. Матінка Пелагея, яка давала йому інтерв'ю, змогла допомогти в його біді.

Актор зізнався, що звернувся до жінки за допомогою, і вона зробила диво. Він розповів, що мріє про дитину, але зачати її не виходить. Тоді Пелагея сказала: "Їдь, все буде добре…". З собою вона дала акторові ладан і поясок. Дружина Добриніна повинна була носити його до тих пір, поки не завагітніє. Вона носила і через півтора місяця оголосила про свою вагітність. Добринін вважає це справжнім дивом.

За словами актора, про гарну новину він довідався по дорозі на зйомки. Після радісної звістки він стояв на колінах і молився, дякуючи всевишньому за подарунок долі. Добринін зазначає, що серце його в той момент розривалося від щастя.

Як відомо, донька Ніна з'явилася у актора в 44 роки. Крім цього, у нього є син Михайло, який не є йому рідним. Актор усиновив його і виховував до 16 років.

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