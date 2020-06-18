Он мечтал об этом всю жизнь

Российский актер Николай Добрынин, который известен по роли Митяя в сериале «Сваты», рассказал, как молил бога подарить ему ребенка

Актер признался, что очень сильно хотел ребенка, но у них с женой Екатериной Комисаровой ничего не получалось. Однажды актер поехал в Сирию, где снимал интервью в монастыре Святой Феклы. Матушка Пелагея, которая давала ему интервью, смогла помочь в его беде.

Актер признался, что обратился к женщине за помощью, и она сотворила чудо. Он рассказал, что мечтает о ребенке, но зачать его не получается. Тогда Пелагея сказала: "Поезжай, все будет хорошо…". С собой она дала актеру ладан и поясок. Жена Добрынина должна была носить его до тех пор, пока не забеременеет. Она носила и спустя полтора месяца объявила о своей беременности. Добрынин считает это настоящим чудом.

По словам актера, хорошую новость он узнал по дороге на съемки. После радостного известия он стоял на коленях и молился, благодаря всевышнего за подарок судьбы. Добрынин отмечает, что сердце его в тот момент разрывалось от счастья.

Как известно, дочка Нина появилась у актера в 44 года. Кроме этого, у него есть сын Михаил, который не является ему родным. Актер усыновил его и воспитывал до 16 лет.

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