Серіал виробництва Студії «Квартал 95» «Свати» мав неймовірний успіх у 2008 році, а актори, що знялися в картині, стали улюбленцями публіки

Як передає Politeka.net, у 2020 році на екрани після тривалої паузи повинен був вийти останній сезон «Сватів». Як відомо, у 2014 році зйомки серіалу були припинені через події в Україні, а пізніше їх довгий час не могли відновити через акторів, які опинилися під забороною в Україні.

Через кілька років зйомки таки відновили в Білорусі, куди змогла відправитися знімальна група і актори. Варто відзначити, що за 12 років існування серіалу актори, які знімалися в ньому, встигли сильно змінитися.

Так, виконавиці ролі Валюхи Тетяні Кравченко на момент початку зйомок було 55 років. Сьогодні, порівнюючи кадри з першого сезону, видно, як актриса постаріла, при цьому не втративши свого шарму.

Федір Добронравов теж сильно постарів. Як зізнається сам актор, зараз він радий проводити більше часу зі своєю сім'єю.

Виконавець ролі Мітяя, актор Микола Добринін отримав власний серіал. До речі, через зовнішній вигляд актора навіть ходили чутки, що він страждає на алкоголізм.

Інтелігентна бабуся, яку зіграла актриса Людмила Артем'єва, теж постаріла. Сильно змінився актор Анатолій Васильєв, який пішов з серіалу після 4 сезону.

Але найбільше за останні роки змінилися діти, які зіграли в серіалі. Так, роль Женьки грали відразу три актриси: Уляна Іващенко, Софія Стеценко і Анна Кошмал. Всі вони дуже подорослішали і стали справжніми красунями.

А роль онука «сватів» Микити грав Костянтин Чернокрилюк. За останні кілька років він встиг вирости.

Нагадаємо, що Женька зі "Сватів" повертається до зйомок, актриса здивувала зовнішністю в реальному житті: "Просто прелесть".

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