Серіал «Свати» після 7 сезону залишила ще одна актриса
Як стало відомо, з проекту пішла російська актриса Інна Корольова, яка з першого сезону грала у серіалі Машу Ковальову – мати Женьки. Відзначається, що актриса пішла вже після того, як всі сцени з нею з нового сезону були зняті. Тому в новому сезоні вона з'явиться.
На даний момент невідомо, що послужило причиною рішення актриси піти з проекту. Сама вона ніяк не прокоментувала цю новину. Ясно одне – актриса прийняла це рішення зовсім недавно, так як довгий час публікувала фото зі знімального майданчика.
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Як відомо, Корольова не перша зірка «Сватів», яка залишає серіал. Наприклад, актор Анатолій Васильєв, який грав одного з дідусів Жені, покинув серіал після 4 сезону. За словами актора, він прийняв рішення покинути проект після зміни режисера. На його думку, серіал з приходом Андрія Яковлєва став поверхневим.
Варто зазначити, що навколо «Сватів» постійно ходить багато чуток, адже зйомки серіалу довгий час відкладали. Одного разу в мережі з'явилися чутки про те, що з проекту йде виконавець ролі Мітяя Микола Добринін, але вони не підтвердилися.
Крім цього, нещодавно поповзли чутки про звільнення Людмили Артем'євої з проекту, але їх актриса спростувала.
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