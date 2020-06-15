Серіал «Свати» після 7 сезону залишила ще одна актриса

Як стало відомо, з проекту пішла російська актриса Інна Корольова, яка з першого сезону грала у серіалі Машу Ковальову – мати Женьки. Відзначається, що актриса пішла вже після того, як всі сцени з нею з нового сезону були зняті. Тому в новому сезоні вона з'явиться.

На даний момент невідомо, що послужило причиною рішення актриси піти з проекту. Сама вона ніяк не прокоментувала цю новину. Ясно одне – актриса прийняла це рішення зовсім недавно, так як довгий час публікувала фото зі знімального майданчика.

Як відомо, Корольова не перша зірка «Сватів», яка залишає серіал. Наприклад, актор Анатолій Васильєв, який грав одного з дідусів Жені, покинув серіал після 4 сезону. За словами актора, він прийняв рішення покинути проект після зміни режисера. На його думку, серіал з приходом Андрія Яковлєва став поверхневим.

Варто зазначити, що навколо «Сватів» постійно ходить багато чуток, адже зйомки серіалу довгий час відкладали. Одного разу в мережі з'явилися чутки про те, що з проекту йде виконавець ролі Мітяя Микола Добринін, але вони не підтвердилися.

Крім цього, нещодавно поповзли чутки про звільнення Людмили Артем'євої з проекту, але їх актриса спростувала.

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