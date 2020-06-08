Російська актриса Тетяна Кравченко вирішила влаштувати ностальгію за старими "Сватами"

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, зірка серіалу опублікувала відеоролик, на якому можна побачити актора Миколи Добриніна в незвичному образі.

Так, герой Миколи Добриніна "Мітяй" в одній із серій "Сватів" з'явився в казино в пафосному вбранні, чим розсмішив до сліз гостей закладу.

"Чудовий момент. Пам'ятаєте?", - підписала Кравченко опубліковане в Instagram відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію російської зірки і зазначили, що ця сцена з Мітяєм - один з найсмішніших моментів в серіалі "Свати".

"Переглядаю неодноразово, щораз захват до вереску", "Один клатч чого варто!", "Самий круту момент", "Найкращий момент", "Фільм вогонь!", "А як же таке не пам'ятати", "Тільки сьогодні дивилася, ржу не можу", "Сміялася до сліз", "Просто чума!", "Я так реготала в цей момент, що навіть зі стільця впала....", "Навіть вже в повторі дивлюся цей момент із задоволенням", "Таке важко забути", "Як же я вас всіх люблю", - написали шанувальники в коментарях під постом Кравченко.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко потрясла зовнішнім виглядом поруч з Ягнятком. Відповідний знімок зірка опублікувала у своєму Instagram.

У кадрі вона, її екранний чоловік у виконанні Федора Добронравова і екранна «внучка».

«Кілька років тому», – підписала фотографію зірка театру і кіно.

Всього за кілька хвилин фото зібрало тисячі лайків і теплі коментарі від відданих шанувальників «Сватів», які звернули увагу на зовнішність "молодшою" Тетяни Кравченко.

Нагадаємо, Валюха з «Сватів» пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?".

Також Politeka писала, що Валюха з «Сватів» вразила знімком з бурхливої молодості, фанати Пугачової оцінили.

А ще Politeka писала, що Валюха з «Сватів» зворушила визнанням, згадавши молоді роки.