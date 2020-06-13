Виконавиця ролі Валюхи в серіалі «Свати» Тетяна Кравченко викликала хвилю теплих слів шанувальників аскетичним знімком

На фото 66-річна актриса позує, сидячи в чорній сукні і намисті, передає Politeka.net. Зірка посміхається в камеру і виглядає дуже домашнтою й умиротвореною.

«Всім затишної суботи)) ❤️🌷», – підписала вона знімок в соціальній мережі Instagram.

Усього за годину фотографія зібрала тисячі лайків і безліч коментарів. Зі слів, залишених шанувальниками під публікацією, видно, що актриса, котра блискуче зіграла в «Сватах» завоювала справжню і щиру любов публіки, оскільки кожен бачить у цій жінці щось своє.

«Тетяно! На Вас дивишся і дійсно затишної суботи. Бажаю Вам щастя!!!!❤️❤️❤️», «Дякую, дорога Танечко, і Вам бажаю всього хорошого😍🌹🌹🌹», «От кого справді бачити приємно і радісно 👍🌸💋», «Взаємно, Валюха моя кохана!!!🌹🌹🌹», «Яка ви красива, Тетяна!! Ми вас любимо.❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌹», «Сиджу, дивлюся, насолоджуюся "сватами"))))😍», «Обожнюю!!!❤️❤️❤️», – пишуть у відповідь шанувальники таланту актриси.

Раніше ми писали про те, що партнер Кравченко по знімальному майданчику Федір Добронравов зумів заробити на розкішний заміський будинок у Підмосков'ї.

У мережі з'явилося фото будинку з висоти пташиного польоту. На фото видно двоповерховий особняк з великою доглянутою територією. Біля будинку є басейн і лазня, а також гойдалки для онуків актора. Відомо, що Добронравов живе по сусідству з актором Романом Мадяновим, який широко відомий публіці за роллю в серіалі «Солдати». Разом колеги і сусіди їздять на рибалку.

Нагадаємо, що нещасний випадок стався з Добронравовим, зйомки «Сватів» зірвані: що відомо.

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