Відома модель Памела Андерсон показала незвичайний ніжний образ
На фото Памела Андерсон була в прозорій чорній пеньюарі, сидячи на стільці. Красуня задумливо дивилася в бік, взявшись за голову руками. Зірка посвітила не тільки спокусливим тілом, але й засвітила зайве, адже груди була нічим не прикрита практично, тому можна побачити щось торчащее. Про це пише Politeka.net з посиланням на страниичку знаменитості.
На другому фото красуня вже була в білій сорочці і з великою сумкою на плечі. Памела доповнила образ яскравим макіяжем і взялася за волосся, щоб фото вийшло більш чарівним.
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Чоловіки виявилися щасливі від такого фото і написали безліч компліментів, а деякі критикували за неактивну позицію Андерсон:
"Це дійсно не той час, так як світ розвалюється, і ви так званий активіст, але, на жаль, ви занадто зайняті, щоб публікувати дивні фотографії в 51", "Якщо вам потрібна перевірка сьогодні, ви прекрасні, і навіть якщо ви цього не зробите, це не зміниться", "Дасть фору 20-річним", "Як стирчать", "Гаряче".
Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон з'явилася в красивому платті.
Зірка опублікувала гаряче сторі, яке являло собою архівне чорно-біле відео.
На кадрах Памела позувала в "розпусної" вбранні. Плаття мало глибоким декольте, з-за чого груди грайливо выставилась з нього. Модель на деяких кадрах чіпала себе за красу.
Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон вигнулась у страсний позі, засвітивши зайве
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон підкорила солодкими округлостями в непристойному сукню
Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон в прозорому вбранні не змогла приховати пружні обсяги