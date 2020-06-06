Американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Модель часто экспериментировала со своей внешностью и сильно изменилась, но регулярно напоминает своим поклонникам какой она была в молодости, передает Politeka.net.

На этот раз американская актриса опубликовала пикантный архивный снимок, на котором позировала в одном лишь платье.

Андерсон решила подготовить поклонником к будущему горячему кадру, показав только часть себя. Отсутствие бюстгальтера уже значило, что актриса подготовила нечто погорячее.

Так и случилось. Одна из самых желанных женщин 90-х растянулась в соблазнительной позе на диване, облачившись лишь в белое платье, из которого так просились вырваться ее формы. Актрисе даже пришлось придерживать грудь, которая в любой момент могла выскользнуть из обтягивающего наряда.

Стоить отметить, что Андерсон довольно часть радует поклонников снимками с 90-х.

Недавно она опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.

Напомним, в 1990 году она была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.







