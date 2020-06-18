Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін поділився архівними кадрами з крутої відпустки

Як передає Politeka.net, відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Галкін плавав у відкритому морі на спеціальному пристосуванні. Він борсався у воді і позував на камеру. Схоже, що його розваги знімала Алла Пугачова, з якою він був на відпочинку.

«Щось на море охота», - підписав відео комік.

За день його ролик зібрав понад 1 мільйон переглядів. В коментарях Галкіну залишили безліч відгуків.

«Красиво жити не заборониш, так, Максим?», «Краса», «Шикардос, Макс», «Дражнитеся», «Краса яка, всім би такого відпочинку», «Підкорювач моря», «Максим, не дражни, краще вже бузок знімай)))», «Попроси Аллу Борисівну, вона відвезе тебе», «Молодець!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін показав, яка краса цвіте біля його будинку, в якому він живе з дітьми та примадонною. За словами коміка, він з Пугачовою особисто садив ці квіти. Галкін ходив по своєму двору і хвалився рослинами, які зацвіли всього на кілька тижнів.

"Один раз на рік сади цвітуть!", - підписав пост актор.

Як відомо, Галкін і Пугачова живуть у величезному замку з великою територією. Саме в такому місці Пугачова захотіла провести старість.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

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