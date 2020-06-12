Російський комік Максим Галкін поділився зворушливим спільним знімком з дітьми

Як передає Politeka.net, свіже фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку Галкін був зображений зі своїми дітьми – Лізою і Гаррі. Комік тримав їх на руках і світився від щастя. Діти, в свою чергу, щосили реготали. Сім'я стояла на тлі красивих квітів. Видно, що фото було зроблено в сонячний день.

Під фото Галкін приголомшив своїх прихильників новиною про те, що планує роздати 1 мільйон рублів – по 100 тисяч на руки. Такий конкурс комік вирішив провести для своїх підписників.

Охочих виграти приз виявилося дуже багато. Під фото залишили десятки тисяч коментарів.

«Ура!! Сподіваюся це буду я!»,«Хочу грошей»,«Макс, вибери мене!»,«Готова прийняти гроші на карту», - закидали Галкіна проханнями шанувальники.

За кілька годин фото зібрало понад 180 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Сладульки», «Діти - це щастя», «А фото прекрасне!!! Дітки просто краса», «Красиві і не по роках розвинені діти, все найкраще взяли у Алли і Максима!!! Я вас обожнюю», «Дуже приємно дивитися на ваших дітей, вони чудові», «Максим, який ви щасливий!», «Як завжди незрівнянна, супер дітки», «Так виглядає щастя!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото, на якому Алла Пугачова виглядає ровесницею Максима Галкіна. На знімку 71-річна Пугачова стоїть у чорному вбранні з об'ємними плечима, а 43-річний Галкін стоїть поряд з нею.

Нагадаємо, що 6-річний син Пугачової і Галкіна вразив несподіваним вчинком, нове відео: "Ой, яке він знає...".

А ще Politeka писала, що відчайдушний Галкін залишився без сорочки і показав, чим підкорює Пугачову: «Мачо!».

Також Politeka повідомляла, що дочка Пугачової і Галкіна підкорила красою в ніжному платті на шезлонгу: "Білосніжка".