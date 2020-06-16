Російський шоумен, актор, чоловік співачки Алли Пугачової, Максим Галкін, порадував шанувальників цікавими кадрами

Карантин у багатьох країнах продовжується, а отже, ще важко потрапити туди, де відпочивав раніше, повідомляє Politeka.net.

Максим Галкін, як і багато інших, сумує за відпочинком на морі. Про це свідчить нове відео, розміщене у його Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артист в одних плавках плавав по морю, блиснувши торсом, яким, ймовірно, підкорив Пугачову.

"Чогось на море охота🧜🏻‍♂️", - написав шоумен.

Всього за чотири години відео зібрало близько 500 тисяч переглядів та багато коментарів.

"І явно не на наше, а на закордонний курорт😄", "Кайф!!!😁", "А ми вже на морі 😍 прорвалися в Туреччину 11 червня, навіть з котом 😍", "Ще як охота на море🥺 Коли вже закінчиться цей цирк...", "Як дельфін!!!👍👍👍", "а кому не охота.... ой, Максим Олександрович, все буде! головне вірити!! добра вам!!", "Зараз би я з задоволенням виявилася цієї помаранчевою штукою", "Приїжджайте в Геленджик😄", "Чорне море?", "Дуже охота на море 😍", "Красиво жити не заборониш ,так Максим ?👍🏽🤪", "Шикардос, Максе 👍", "Клас", "😀😀😀👍👍 Красааа!", "👏👏👏👏👏👏 Молодець!", "Попроси Аллу Борисівну, вона тебе відвезе", "яка дурість!", "Морюшкооооо 🙏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Максим Галкін опублікував відео з саду біля свого замку. За словами коміка, вони з дружиною особисто садили рослини.

"Яка краса! Повинен все-таки зняти цю мить, коли це все цвіте", - сказав артист.

Нагадаємо, Галкін так обстебал Путіна, що росіяни мріють за нього голосувати, відео.

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна підкорила красою в ніжному сукню на шезлонгу.

Також Politeka писала, що Галкін здивував новим відео з маленьким сином Пугачової.