Російський шоумен Максим Галкін влаштував екскурсію по своєму розкішному саду

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Один раз на рік сади цвітуть!", - підписав пост російський артист.

Максим Галкін показав, яка краса прийшла влітку в сад біля замку, де живе разом з Аллою Пугачовою та дітьми. За словами коміка, вони з дружиною особисто садили рослини.

"Яка краса! Повинен все-таки зняти цю мить, коли це все цвіте. Спірея - це колись Алла викопала ці гілочки особисто.... Ми самі, руками... А який бульдонеж - принадність. Тут поруч з бульдонежем шипшина... Рододендрон - обожнюю, шкода, що ти квітне всього кілька тижнів. Яка краса, подивіться на ці суцвіття", - захоплено розповів Максим Галкін.

Від гідний набагато більшого надміру вічної емоцій Максим Галкін навіть заговорив українською мовою: "Ой, я не можу, та я не можу, ти подивись, яка краса - невловима". Він попередив, що може бути надмірно збудженим нещодавно випитої кави.

Після цього артист показав один з головних експонатів своєї рослинної колекції:

"Зараз я добегу до азалії, це далеко. Азалія - це рододентрон, але японський. Рожева азалія, слухайте, навіть пахне. Це шедевр, гордість садівника", - підкреслив Галкін.

Багато користувачів соціальної мережі розділили захват шоумена в коментарях:

"Максиме, у вас чудовий сад!❤️"; "Дійсно краса!!!! Максим, ви такий молодець!!! спасибі, що ділитесь з нами!!! доброго дня!!!"; "А запах напевно якийсь очманілий👍"; "Великий і красивий сад! 👏👏👏"; "Дуже красиво! Мої улюблені квіти".

Нагадаємо, Галкін так обстебал Путіна, що росіяни мріють за нього голосувати, відео.

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