Легендарна співачка Алла Пугачова розповіла про найгіршу ніч в її житті

Як повідомляє Politeka.net, Примадонна опублікувала незвичайне відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

На кадрах Алла Пугачова сидить у кріслі в оточенні двох осіб, одягнених у маски і захисні костюми. Ймовірно, це стилісти, які роблять співачці зачіску "у підпільній перукарні", дотримуючись заходів безпеки з-за епідемії. Сама виконавиця знімає те, що відбувається на пам'ять за допомогою телефону.

"Щоб не забути цей час пандемії, коли ще таке... Дожили. Нехай це буде найгірша і важка ніч у моєму житті. Щоб гірше не було... Таке не забувається", - поділилася Співачка.

Користувачі соціальної мережі обговорили в коментарях зовнішність Алли Пугачової і заходи, прийняті з-за пандемії:

"Так, що їсть тобто... дожили. Ну нічого, все проходить, і це пройде. Чарівна, як завжди!!"; "Алла, бережіть Себе💎💎❤️❤️"; "Чого тільки не зробить справжня жінка для краси 😁❤️"; "Підпільна перукарня на Instagram. Насмішили 🤣🤣🤣. Ну а взагалі-то клас!!"; "В оточенні космонавтів😂😂😂"; "Так,таке не забудеться🙈. Лише б часто не повторювалося"; "Так,веселий час настав ☺ було б весело, якби не було так сумно!!!!! Космонавти зачісують тепер, у справи...".

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