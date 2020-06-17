Популярна телеведуча Ксенія Собчак не раз потрапляла в скандал через свої висловлювання і жарти

Днями зірку розкритикували після расистського поста в Instagram, передає Politeka.net.

Під час масових протестів в США через вбивство поліцейським чорношкірого американця Джорджа Флойда, Собчак зробила публікацію з чорним екраном під акомпанементом пісні «Убили негра» групи «Заборонені барабанщики». Однак, як пізніше з'ясувалося, це було жартом.

Виявилося, що телеведуча взяла участь у шоу "Comment Out", в якому потрібно виконувати різні абсурдні завдання.

Ксенія брала участь у передачі зі співачкою Zivert, і обидві набрали до фіналу по 10 балів.

Щоб визначити переможця, довелося кинути монетку. В результаті Собчак програла і за це послідувало покарання під назвою «Пополіруй мій зад».

Ведучу поставили на стілець, а двоє чоловіків у коротких шортах, ковбойських капелюхах і шкіряних черевиках, що увійшли в студі, протерли намиленими мокрими губками п'яту точку зірки.

Ксенія опублікувала відповідне фото в записі Instagram. Цікаво, як відреагує чоловік зірки Костянтин Богомолов, можливо, буде навіть розлючений такою відвертістю коханої.

"Подивіться класний випуск... ми перші в трендах✊🏻 Ханжам - дивитися обов'язково, там багато чого, за що можна засуджувати молодь і бабу Ксюшу ❤️❤️❤️", - написала російська знаменитість.

"У світі починає домінувати маячня, що тут ще сказати 🤦🏼‍♀️", "Взагалі Ксюха ти молодець. Дика , ексклюзивна, оторва. Особливо кумедно спостерігати потужний вплив нового чоловіка на підхід до режисури та картинки. Ростеш 👍", "Яка кінчена ви жінка Ксенія, відписуюся від вас", "

сонце моє поакуратніше!😂😂👏👏😍🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала страшне поведінка Богомолова: "Біла гарячка".

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