Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась откровенным фото

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото, которое Собчак назвала «женщина с веслом», телеведущая предстала в коротких шортиках и белой майке. Правда, под майку красотка решила не надевать нижнее белье, что сделало кадр весьма пикантным. Через тонкую ткань прекрасно просматривалась ее голая грудь.

«Полистала ленту и подумалось с утра, сколько же людей проживают всю свою жизнь, комментируя чужое творчество, чужой «продукт». Не создавая свое, или создавая такое, чем особо не погордиться, но бесконечно комментируя чужое», - написала телеведущая.

Таким образом Собчак решила прорекламировать свое новое шоу «альтернативные новости».

«Еще одна умная», «Супер, класс! Так не обычно! Фигура красивая!», «Очень красивое фото! И Вы тоже!», «Шикарная девица, и деревянные перекрытия к лицу», «Шикарное фото, Ксения!», «Какой женственный и сильный образ», "Ксения, это вы? Ну круто же. Браво фотографу и модели" - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак опубликовала забавное видео с мужем, режиссером Константином Богомоловым. Собчак гуляла по лесу и заметила, как ее муж ест кору. Ведущая подошла к нему, а он, заметив жену, попытался на нее напасть. Это шуточное видео вызвало настоящий фурор среди поклонников Ксении.

Напомним, что Собчак обнаружила российских военных на Донбассе: "Отвлекали внимание от крымской проблемы".

Как сообщала Politeka, Богомолов напугал внешним видом, муж Собчак сильно исхудал: «Спрячь эту рожу и не позорься».

Также Politeka писала, что Собчак показала главного мужчину в своей жизни, Богомолов и Виторган в пролете: "Повезло парню".