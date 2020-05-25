Российская телеведущая Ксения Собчак удивила провокационным видео, которое должно было привлечь внимание к ее новому проекту

Ролик Собчак опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Телеведущая записала шуточную песню, которая прерывалась новостями из ее шоу. Кроме этого, Собчак устроила дикие танцы в золотом комбинезоне на улице.

«Да, на карантине я запела! Бузова, бойся!», - подписала Собчак видео, рассказав, что будет в новом выпуске ее новостей.

За день видео-анонс Собчак посмотрели более 670 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов по поводу ее голоса, а также начали обсуждать ее конфликт с Ольгой Бузовой.

«Спасите наши уши», «Жги, Ксения Анатольевна!», «Смешно)) но голос то хороший у Ксюши», «Ксения, добрый день. А можете хоть в одном посте не трогать Бузову? Без неё никак?», «Если Собчак запоёт, то конец света не за горами», «Чуть со стула не упала», «Пойте Ксения. У тебя отличный голос. По сравнению с некоторыми», - пишут люди.

Кстати, многие поклонники заметили, что видео Собчак, вероятнее всего, снимал российский комик Александр Гудков, который специализируется на провокационных видео.

«Прямо воняет Гудковым», «Прекрасное видео с элементами Гудковщины!», - отметили пользователи сети.

Напомним, что бесстыжая Собчак забыла о нижнем белье и посветила богатством в прозрачной майке: "Ксения, это вы?".

А еще Politeka писала, что Собчак показала главного мужчину в своей жизни, Богомолов и Виторган в пролете: "Повезло парню".

Также Politeka сообщала, что полуголую Бузову застукали на крыше, скандальный кадр: "Чего не сделаешь ради...".