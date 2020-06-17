Українська співачка Настя Каменських змусила українців терміново бігти на кухню пробувати її кулінарні поради
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позує на кухні. Співачка похвалилася завидною фігурою в ніжно-рожевій футболці, заправленій в джинсову спідницю з високою талією. Брюнетка кокетливо доторкнулася до підборіддя й кинула інтригуючий погляд в камеру.
Настя вирішила поділитися секретом "правильних" солодощів, які, за її словами, "при схудненні або при підтримці фігури - можна і навіть треба!"
"Але в помірних кількостях і з правильним складом", - зазначила красуня, додавши, що намагається вживати солодке до 12 години.
Так, зірка навчила, як приготувати морозиво з авокадо і горіхами - виходить дуже ніжний, вершковий смак.
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Для цього треба:
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▫️м'якоть 1 авокадо
▫️50 г будь-яких несмажених горіхів
▫️цедра половини лайма чи лимона
▫️100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 100 мл вершків або 1 банан
▫️1 ст. л. сиропу агави або стевії
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Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері до стану пюре, заливаємо отриману масу у формочки і ставимо в морозилку на 5-6 годин.
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Крім того, Каменських любить готувати морозиво з курагою і полуницею, для якого потрібно взяти:
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▫️500 г полуниці
▫️200 г кураги
▫️пюре одного банана
▫️200 мл рослинного молока
▫️трохи ванілі
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Курагу замочіть на 2 години в теплій воді. Після злийте воду і поріжте курагу на дрібні шматочки. Висипте в блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, залийте у формочки і чекайте 6 годин до повної заморозки.
І наостанок цукерки, для яких потрібно:
▫️100 г кураги
▫️200 г фініків
▫️100 г будь-яких несмажених горіхів
▫️2 ст. л порошку кероба або какао
▫️1 ст. л. какао-масла
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1. Порошок кероба або какао висипати у варильну ємність, додати какао-масло і плавити на водяній бані. Виходить рідкий темний шоколад. Прибираємо з вогню.
2.Подрібніть курагу, фініки і горіхи в блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки і обваляйте їх в шоколаді.
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3. Дайте 2 години охолонути в холодильнику і насолоджуйтеся! 2-3 цукерки в день буде достатньо.
Користувачі прийшли в захват і віддячили Насті в коментарях.
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