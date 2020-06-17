Українська співачка Настя Каменських змусила українців терміново бігти на кухню пробувати її кулінарні поради

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позує на кухні. Співачка похвалилася завидною фігурою в ніжно-рожевій футболці, заправленій в джинсову спідницю з високою талією. Брюнетка кокетливо доторкнулася до підборіддя й кинула інтригуючий погляд в камеру.

Настя вирішила поділитися секретом "правильних" солодощів, які, за її словами, "при схудненні або при підтримці фігури - можна і навіть треба!"

"Але в помірних кількостях і з правильним складом", - зазначила красуня, додавши, що намагається вживати солодке до 12 години.





Так, зірка навчила, як приготувати морозиво з авокадо і горіхами - виходить дуже ніжний, вершковий смак.

Для цього треба:

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▫️м'якоть 1 авокадо

▫️50 г будь-яких несмажених горіхів

▫️цедра половини лайма чи лимона

▫️100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 100 мл вершків або 1 банан

▫️1 ст. л. сиропу агави або стевії

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Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері до стану пюре, заливаємо отриману масу у формочки і ставимо в морозилку на 5-6 годин.

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Крім того, Каменських любить готувати морозиво з курагою і полуницею, для якого потрібно взяти:

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▫️500 г полуниці

▫️200 г кураги

▫️пюре одного банана

▫️200 мл рослинного молока

▫️трохи ванілі

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Курагу замочіть на 2 години в теплій воді. Після злийте воду і поріжте курагу на дрібні шматочки. Висипте в блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, залийте у формочки і чекайте 6 годин до повної заморозки.

І наостанок цукерки, для яких потрібно:

▫️100 г кураги

▫️200 г фініків

▫️100 г будь-яких несмажених горіхів

▫️2 ст. л порошку кероба або какао

▫️1 ст. л. какао-масла

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1. Порошок кероба або какао висипати у варильну ємність, додати какао-масло і плавити на водяній бані. Виходить рідкий темний шоколад. Прибираємо з вогню.

2.Подрібніть курагу, фініки і горіхи в блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки і обваляйте їх в шоколаді.

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3. Дайте 2 години охолонути в холодильнику і насолоджуйтеся! 2-3 цукерки в день буде достатньо.

Користувачі прийшли в захват і віддячили Насті в коментарях.

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