Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила домашним утренним образом

Настя является активной любительницей спорта и после похудения девушка продолжает активно им заниматься, даже несмотря на всю занятость на работе и написание музыкальных композиций. При этом главным утренним занятием Насти является ранняя пробежка - девушка встает довольно рано и спортом занимается всегда, даже во время отпуска. В этот раз она решила разнообразить утро и вместо пробежки проехалась на велосипеде в домашнем виде.

Так, на представленном фото заспанная и немного сонная Каменских с легкой улыбкой на лице позировала рядом с велсипедом и забавно приподняла при этом руки. Девушка надела свободную белую майку с принтом на груди, черные велосипедки и светлые кроссовки.

Похоже, прогулялась звезда вместе с супругом, с которым вместе обычно бегает по утрам:

«Активное утро - мое любимое утро 🥰 А как начался день у вас? 🤗 кто во сколько проснулся?», - написала Каменских.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я уже пол года встаю в 5. Воемя посвещаю только себе. Растяжка, медитации. Чувствую себя отлично», «Норм 8:45 часов», «how long is your arm??Good morning», «Катаюсь на велике по ВДНХ в Москве ♥️🌅», «В 5:30 , 7:00 поход в спортзал», «Здесь больше на закат похоже, на её фото. Вряд-ли это утро у неё...», «А ты сама какой национальности) просто интересно) заметь пожалуйста💚💛😍💕😘💗».

Как известно, Настя является любительницей активного образа жизни, поэтому в связи с карантином и невозможностью отправиться заграницу, она также решила принять участие в неком марафоне "Мандруй Україною", агитируя поклонников делиться теплыми и яркими кадрами с живописными пейзажами.

На представленном кадре счастливая Настя позировала в аккуратной полупрозрачной накидке из кружев, а также нежном платье-ночнушке на тонких бретельках и сделанное из тонкой и легкой ткани. Свой образ девушка дополнила необычным ремнем и массивным комплектом украшений - на руке девушки красовался довольно внушнительных размеров золотой брослет, на шее Насти можно заметить колье, а в ушках - крупные сережки такого же дизайна.

«Наша Украина такая удивительно красивая! Давайте открывать ее вместе! Я объездила всю страну и влюбилась в каждый ее уголок ❤️

Публикуйте в соцсетях фото и видео из ваших любимых мест в Украине по хэштегом #МандруйУкраиною и вдохновляйте других путешествовать и познавать новые места! И пусть это лето станет для нас лучшим 😘🔝», - написала Каменских.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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