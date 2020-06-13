Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила нежным образом в платье-ночнушке

Как известно, Настя является любительницей активного образа жизни, поэтому в связи с карантином и невозможностью отправиться заграницу, она решила принять участие в неком марафоне "Мандруй Україною", агитируя поклонников делиться теплыми и яркими кадрами с живописными пейзажами, пишет Рoliteka.net.

На представленном кадре счастливая Настя позировала в аккуратной полупрозрачной накидке из кружев, а также нежном платье-ночнушке на тонких бретельках и сделанное из тонкой и легкой ткани. Свой образ девушка дополнила необычным ремнем и массивным комплектом украшений - на руке девушки красовался довольно внушнительных размеров золотой брослет, на шее Насти можно заметить колье, а в ушках - крупные сережки такого же дизайна.

«Наша Украина такая удивительно красивая! Давайте открывать ее вместе! Я объездила всю страну и влюбилась в каждый ее уголок ❤️

Публикуйте в соцсетях фото и видео из ваших любимых мест в Украине по хэштегом #МандруйУкраиною и вдохновляйте других путешествовать и познавать новые места! И пусть это лето станет для нас лучшим 😘🔝», - написала Каменских.

Поклонники тут же отреагировали, отметив, что Настя снова без обручального кольца:

«Почему обручалку не носишь, больше не надо???», «Молодец! Здорово придумано!♥️♥️♥», «Пришла, увидела, забыла, что хотела👀», «Шикарная женщина 🔥🔥🔥👄👄👄👄👄👄», «Красавица❤️ желаю вам удачи ) море денег) счастья, здоровья)✨🖤 «, «Яка ти красива 😍», «Ой ты мимимимими😍😍😍😍», «Крутые кудряшки 😍», «Очень круто смотрится платье!!! 😃».

Ранее также Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

«Мне часто говорят, что я похожа на Настю 😊», «Это стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈», «Настя вы прекрасны что на 1 что на 2», «И первая и вторая. Ты самая лучшая и самая красивая 😍», «Невозмутимая девчушка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Все классные , но наверное больше 1 понравиласььь».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть