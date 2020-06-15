33-летняя украинская певица Настя Каменских ошеломила атмосферным фото с отдыха в тропической стране

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанным во время поездки теплые края. Горячая брюнетка позировала у обрыва на фоне синего океана, окруженная пальмами.

Каменских для эффектного кадра забралась с ногами на пень и уселась по-турецки. На звезда короткие джинсовые шортики, футболка горчичного цвета, черная сумка-бананка, серая шляпка и белые кроссовки. Счастливая Настя улыбается, игриво глядя в камеру.

"Где и с кем вы бы хотели оказаться прямо сейчас? 😌", - спросила певица у публики.

Пользователи не заставили себя долго ждать с ответом и кинулись комментировать:

"На море🌊⛱️, с семьёй❤️ Настя ты красивее всех😍"

"Шикарная!!!💎"

"Настюша, красотка🔥🖤"

"В Мексике) с тобой😍"

"В любом месте. Главное, чтобы любимые люди были рядом❤️❤️❤️"

"Было бы интересно с вами! Где угодно! С интересными и талантливыми везде здорово! 😍"

"Ух ты ух ты🙌🙌"

"Одна и только шум волны и пение птиц..."

Ранее мы сообщали, Каменских восхитила дерзким образом в телесном топе, белых штанах с высокой талией и светлой джинсовой курточке.

«Я дикая. Шикарная, с претензией и дерзкая», - так себя охарактеризовала певица.

Кучерявые локоны, рассыпавшиеся на плечах, и острый взгляд не смогли не зацепить поклонников, которые бурно отреагировали в комментариях.

«бомба», «ого, супер», «класнючая, люблю», «ты кто такая и куда дела Настю?», «вау, какая красивая», «воу, как элегантно», - писали люди.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть