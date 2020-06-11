Російський актор Федір Добронравов, який відомий по ролі Івана Будька в серіалі «Свати», зумів заробити на розкішний заміський будинок у Підмосков'ї

У мережі з'явилося фото будинку з висоти пташиного польоту. На фото видно двоповерховий особняк з великою доглянутою територією. Біля будинку побудований басейн і лазня, а також гойдалки для онуків актора. Відомо, що Добронравов живе по сусідству з актором Романом Мадяновим, який широко відомий публіці за роллю в серіалі «Солдати». Разом колеги і сусіди їздять на рибалку.

Наголошується, що актор довгий час йшов до успіху. Він починав слюсарем в Таганрозі і лише після навчання зміг побудувати успішну театральну кар'єру. Відомо, що у актора є двокімнатна квартира в Москві, яку йому вдалося придбати по чистій випадковості. Коли актор тільки переїхав до Москви, йому доводилося жити в гримерці і підробляти двірником. Одного разу в театр, де він працював, прийшла жінка, яка терміново продавала квартиру за прийнятною ціною. Актор отримав від адміністрації театру позику на покупку житла, яку потім виплачував. Після покупки квартири Добронравов зміг забрати з Таганрога дружину і дітей.

Як розповідає сам актор, в заміському будинку він відпочиває і відновлюється після роботи. Особливо багато часу він проводить там після того, як в 57 років пережив інсульт.

Нагадаємо, що нещасний випадок стався з Добронравовим, зйомки «Сватів» зірвані: що відомо.

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